لسبب يخص الامريكان.. وفد أمني يزور أربيل قريبا

2021/12/20 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني مسؤول، اليوم الاثنين، عن قرب زيارة وفد أمني عسكري رفيع المستوى من الحكومة العراقية الاتحادية الى أربيل، فيما بين سبب هذه الزيارة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "وفدا أمنيا عال المستوى من الحكومة العراقية الاتحادية سيزور اربيل خلال الايام المقبلة، حيث يضم شخصيات أمنية وعسكرية كبيرة جداً".

وبين ان "هدف الزيارة لتفقد قاعدة حرير لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الامريكية من القاعدة بحسب الاتفاق الاخير بين بغداد وواشنطن".

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