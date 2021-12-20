عالية نصيف تعلن الموافقة على استحداث ناحية الحرية

2021/12/20 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت المرشحة الفائزة بالانتخابات عالية نصيف عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على طلبها باستحداث ناحية الحرية في بغداد.وقالت في بيان اليوم :" في الوقت الذي نهنئ فيه أهلنا في مناطق الحرية وأطرافها بالموافقة على تحويل المنطقة الى ناحية، نؤكد بأننا سنمضي في إكمال ما بدأنا به لتحقيق نهضة خدمية وعمرانية شاملة في المنطقة " ، مبينة :" ان ناحية الحرية ستكون لها تخصيصات مالية بعد التنسيق بين محافظة بغداد ووزارة المالية "./انتهى9

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