استعدادات مكثفة في «العين السينمائي» تحضيراً للدورة الرابعة

2021/12/20 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / بدأ مهرجان «العين السينمائي»، في سياق استعداداته لإقامة الدورة الرابعة، التي من المقرر أن تنطلق في مدينة العين من 23 إلى 27 كانون الثاني 2022، عمليتي الإشراف واختيار الأفلام المتميزة في برنامج «سينما العالم»، واختيار الأفلام العربية الأخرى التي ستعرض في المسابقات الرسمية المختلفة بالمهرجان، إلى جانب التحضير لتنفيذ اتفاقيات ومبادرات مع جهات ومهرجانات سينمائية مختلفة، والتواصل وتبادل الآراء والأفكار مع أبرز صناع السينما في المنطقة.وقال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير المهرجان :" تم التنسيق مع مهرجان «جنيف» في قسم الفيلم الشرقي، للتعاون مع المهرجان لعرض أفلام «العين السينمائي» عبر منصته، خصوصاً الأفلام الإماراتية، لكي يتعرف الآخر إلى التطور الذي وصل إليه الفيلم المحلي من ناحية الإنتاج والتصوير والإخراج، وكذلك القصص التي تستعرض تاريخ وثقافة وإرث الإمارات، إلى جانب تحضير مذكرة تفاهم مع أحد المهرجانات الدولية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها أول أيام فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان من خلال مؤتمر صحفي".واضاف :" ان فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، كانت فرصة مناسبة للتنسيق وتبادل الآراء مع صناع الأفلام والمخرجين، للوصول إلى مبادرة جديدة لامكانية التعاون بين كلا المهرجانين"./ انتهى

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