شركة عراقية تنجز استصلاح بئر نفطي غربي كركوك

2021/12/20 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من استصلاح بئر نفطي في كركوك ضمن العقد المبرم لاستصلاح 10 ابار في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز […]

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