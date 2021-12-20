اتحاد كرة اليد يعدّ منهاجاً متكاملاً للمنتخب الوطني قبل البطولة الآسيوية

2021/12/20 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار يستعد منتخبنا الوطني لكرة اليد للمشاركة بمنافسات بطولة كاس آسيا المؤهلة الى كأس العالم التي ستقام في محافظة الدمام السعودية للفترة من 18 وتستمر لغاية 31 من الشهر المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد محمد الاعرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" اتحاد اللعبة أعدَّ برنامجاً متكاملاً للمنتخب الوطني للوصول به الى الجاهزية التامة قبل الدخول في المنافسات الآسيوية"، مبيناً أنّ" المنتخب انهى معسكراً داخلياً في محافظة السليمانية استمر لمدة عشرة أيام قبل دخول اللاعبين مع انديتهم بمنافسات الدوري الممتاز، لافتاً، الى أن المنتخب يجري حالياً معسكراً مغلقاً في محافظة النجف الاشرف، ويستمر من 18 حتى الـ 22 من الشهر الحالي ".واضاف الاعرجي ان" المنتخب سيقيم معسكراً خارجياً تحتضنه العاصمة الايرانية طهران للفترة من 22 ويستمر حتى 30 من الشهر الحالي"، مشيراً، الى أن" المعسكر سيتضمن إجراء مباراتين تجريبيتين مع المنتخب الوطني الايراني و منتخب الشباب يومي 25 و27 من الشهر الحالي، بالاضافة الى اربع مباريات مع الاندية المتقدمة في الدوري الايراني".وتابع الاعرجي، أن" المنتخب الوطني سيتوجه مطلع الشهر المقبل الى دولة قطر للمشاركة في بطولة دولية تنطلق في الثالث من كانون الثاني المقبل وتستمر حتى الثامن منه بمشاركة اربعة منتخبات، بعدها سيدخل المنتخب معسكراً مغلقاً في بغداد قبل السفر الى السعودية لخوض غمار البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

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