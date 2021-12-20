2021/12/20 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف في هذا البلد الذي دمرته حرب مستمرة منذ عقود، بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربع سكان الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربع سكان الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).