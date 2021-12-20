الطقس: عواصف رعدية وأمطار من الجنوب إلى الشمال

2021/12/20 | 11:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الإثنين، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي وموجة أمطار تستمر في بعض المناطق حتى يوم الخميس المقبل، وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (20 كانون الأول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى بدء تقدم منخفض جوي من الليلة الماضية في أجواء البلاد، ليسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي وفرص أمطار تشمل مناطق واسعة من البلاد".

وأضاف الاسدي، "ستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة نهار اليوم الإثنين في كافة المناطق، وتكون جنوبية غربية في المنطقة الغربية، وتنشط بهبات تصل إلى 65 كم في الساعة، لتكون مثيرة للغبار".

وتابع، "ستشهد معظم مناطق البلاد أمطارا خفيفة ومتوسطة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط وأقصى الشمال، ولاحقا تشمل المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، والحذر من غزارة الأمطار على مدن الشمال خصوصا قرب المرتفعات الجبلية، ومناطق شرق ميسان والكوت لها فرصة جيدة من الأمطار عليكم الحذر منها".

واوضح الاسدي، أن "فرص الأمطار تنتهي عصر ومساء اليوم في معظم المناطق، عدا البصرة وميسان، حيث ستستمر الفرصة حتى صباح الثلاثاء، وستكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ونشاط الرياح، بينما تستمر الفرصة في مدن الشمال حتى الخميس مصحوبة بتساقط الثلوج الكثيفة فوق المرتفعات الجبلية".

وأشار إلى أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بموجة برد تبدأ بشكل تدريجي من يوم الثلاثاء، وتزداد نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع القادم لتشمل كافة المناطق".

N.A

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