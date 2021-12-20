التعليم تطلق قناة القبول للأوائل من خريجي المدارس المهنية

2021/12/20 | 11:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية ضمن المقاعد الشاغرة للوجبة الأولى الدراسية 2022/2021.وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الطلبة المشمولين بالتقديم وهم الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والذين لم يتم قبولهم في الخيار الأول ضمن استمارة التقديم في الوجبة الاولى.

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