بالجرم المشهود.. القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في بغداد – عاجل

2021/12/20 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود اشخاص مطلوبين وفق المادة ٢٨ مخدرات وبالجرم المشهود في منطقة حي طارق الوسط"، مبينا أنه "تم تشكيل فريق عمل باشراف مقدم لواء ٤٢ وضابط استخبارات ل٤٢ والقوة بامرة مساعد امر الفوج مع امر السرية الثانية ومفرزة استخبارات الفوج مع مفرزة من مكافحة مخدرات مدينة الصدر، وتم القبض على المتهمين كل من "حسين الدراجي" الذي يسكن حي طارق، والمتهم "حيدر المياحي" الذي يسكن العبيدي، بالاضافة الى المتهم "محمد الجناني" الذي يسكن حي النصر".

وأشار إلى إنه "تم تسليم المتهمين بوصل استلام اصولي إلى مكافحة مخدرات مدينة الصدر".

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