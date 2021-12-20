ما هي مدة النشاط البدني التي يحتاجها البالغون؟

2021/12/20 | 11:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن الأنشطة البدنية مفيدة لصحتك، خاصة أنها تساعد في تفادي الإصابة بأمراض عديدة، من بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية..فما هي مدة النشاط البدني الذي يحتاجه البالغون؟

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