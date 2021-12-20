السعودية: انهيار اقتصاد أفغانستان سيقود لعواقب وخيمة

2021/12/20 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن انهيار الاقتصاد بأفغانستان وتدهور الظروف المعيشية سيقود لعواقب وخيمة

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