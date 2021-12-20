2021/12/20 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن انهيار الاقتصاد بأفغانستان وتدهور الظروف المعيشية سيقود لعواقب وخيمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: انهيار اقتصاد أفغانستان سيقود لعواقب وخيمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: انهيار اقتصاد أفغانستان سيقود لعواقب وخيمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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