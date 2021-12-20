شاهد بالفيديو.. يوم جديد - الموقف المروري في بعض مناطق العاصمة بغداد

2021/12/20 | 11:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AHfeEF2NWF0

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