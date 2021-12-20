إيران تكشف آخر تطورات الملف النووي ومستجدات المفاوضات مع السعودية

2021/12/20 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، آخر التطورات في المفاوضات النووية بالعاصمة النمساوية فيينا، ومستجدات المفاوضات مع السعودية.وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سعيد خطيب زادة: “لم نخض في […]

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