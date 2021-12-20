2021/12/20 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الإثنين، إحباط عملتي ابتزاز إلكتروني في بغداد وديالى، وإعادة مبلغ مالي إلى إحدى الضحايا.وقالت المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “احبطت مفارز الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني في بغداد وديالى المركز الخبري الوطني.

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