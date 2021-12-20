2021/12/20 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على اربعة ارهابيين غرب نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناءً على معلومات دقيقة، وتكثيف الجهد الاستخباري؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض على اربعة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وتحري وفق احكام المادة (4/ ارهاب) بمناطق متفرقة من قاطع المسؤولية".

واضافت انه "تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بعملهم فيما يسمى ولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة) ونفذوا عمليات قتل بحق المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فضلا عن مشاركتهم في المواجهات ضد القوات الأمنية ابان عمليات التحرير"، مبينة انه "جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على اربعة ارهابيين غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على اربعة ارهابيين غرب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).