انخفاض أسعار الدولار بالأسواق المحلية في عموم العراق

2021/12/20 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500دينار

الشراء 147.500 دينار

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