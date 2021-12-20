انخفاض أسعار الدولار بالأسواق المحلية في عموم العراق

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية في عموم البلاد.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 148.250 دينار
الشراء 147.250 دينار
الشمال
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الجنوب
البيع 148.500دينار
الشراء 147.500 دينار
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