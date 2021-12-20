طبيب عراقي مختص: جرعتا اللقاح ليست كافية وأوميكرون ينتشر بـ 10 أضعاف الدلتا

2021/12/20 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

عبر طبيب عراقي مختص، اليوم الاثنين، عن قناعته بان جرعتا التطعيم ضد كورونا ليست كافية لمنع انتشار الوباء، فيما اشار الى ان المتحور الجديد "وأوميكرون" ينتشر بـ 10 أضعاف الدلتا.

وقال الطبيب الاختصاص زهير العبودي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "كل الدراسات الحديثة تفيد بضرورة أخذ جرعة ثالثة من اللقاح لتكون حائط صد ضد متحور أوميكرون".

وأضاف، انه "ثبت أنه يجب أخذ جرعة ثالثة من اللقاح لتكون فعالة، خاصة وأن الجرعتين ليستا بمستوى الكفاءة أمام المتحور الجديد".

ولفت إلى أن "نسبة الملقحين في بريطانيا وصلت الى 75 بالمائة، والآن ستقوم بإغلاق داخل لندن نتيجة لارتفاع الاصابات، وكل توجههم الآن نحو الجرعة الثالثة"، مؤكدا أن "وضعنا كارثي، في ظل السماح بالتجمعات كالأعراس والحفلات دون أي إجراءات وقائية أبسطها الكمامة".

ويستطرد أن "أوميكرون معدلات انتشاره تكون 10 أضعاف الدلتا الذي ظهر سابقا بالعراق، وتسبب بارتفاع معدلات الإصابة والوفيات لدينا، وعليه فإن دخول أوميكرون للعراق سيضاعف الأعداد المسجلة سابقا بكورونا إلى 10 أضعاف، ويمكن أن نفترش الشوارع نتيجة لهذه الإصابات".

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