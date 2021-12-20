جهاز الامن الوطني يلقي القبض على اربعة ارهابيين غرب نينوى

2021/12/20 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على اربعة ارهابيين غرب نينوى .وذكر بيان للجهاز :" ان الارهابيين الاربعة صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (4/ ارهاب) واعترفوا بعملهم في ما يسمى ولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة) ونفذوا عمليات قتل بحق المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فضلا عن مشاركتهم في المواجهات ضد القوات الأمنية ابان عمليات التحرير"./انتهى9

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