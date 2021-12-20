البيئة تؤكد خلو شركة المنصور العامة للمقاولات من التلوث الاشعاعي

2021/12/20 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مركز الوقاية من الاشعاع التابع لوزارة البيئة خلو شركة حكومية في بغداد تابعة لوزارة الأعمار والاسكان من اي تلوث اشعاعي.وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع الدكتور صباح الحسيني بحسب بيان الوزراة " ان الفرق الفنية الاشعاعية اجرت تقييما بيئيا لـوزارة الاعمار والاسكان والبلديـات والاشغال العامة/ شركة المنصور العامة للمقاولات حيث تم اجراء المسح الاشعاعي لجميع طوابق البناية ومرافقهـا مـع الباحة الامامية للبناية ، مبينا ان جميـع الـقـراءات كانت ضمن حدود الخلفية الاشعاعية المسموح بها ولايوجد اي مؤشر الى وجود تلوث اشعاعي.واكد ان هذه الكشوفات وعمليات المسح تأتي ضمن اطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الاشعاع في الحفاظ على الانسان والبيئة من مخاطر التلوث الاشعاعي ./انتهى9

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