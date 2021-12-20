الفرح الهارب في طقوس التذكر المحرم - زياد جيوسي

2021/12/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_جيوسي القصة كفن سردي كانت وما زالت تشدني بقوة من بين صنوف الأدب التي اهتم بها: القصة والرواية والشعر، وحين أهداني القاص د.



أسامة المجالي مجموعته القصصية "طقوس التذكر المحرم" شكرته ولفت نظري العنوان الفرعي للمجموعة "ذاكرة المكان..



قصص وحكايا"، والحكايا شكل من أشكال القصة، والصديق العزيز د.



اسامة أمين المجالي كاتب تابعت كتاباته منذ بدايات عام 2000م إن لم تخني الذاكرة، ولفتت نظري نصوصه السردية التي كانت ......





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