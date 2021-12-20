الأدباء والفنانين المبدعون من أبناء مدينة النفط (البصرة الفيحاء) يشكون عوزهم وفقرهم - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/20 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن نتاج الأفكار والوعي والتصورات مرتبطة بالنشاط المادي والتعامل الذهني بين البشر الذي هو انعكاس للواقع الموضوعي ..



فالوعي لا يمكن أن يكون سوى الوجود الواعي والوجود البشري في مجرى حياتهم الواقعية كما أن نشاط الإنسان في الحياة تتركز وتحددها بصورة مباشرة البحث عن السعادة له وللآخرين ويسعى وراءها وهذا الهدف والغاية يأتي من خلال نشاط الإنسان ولذلك تعتبر نشاطاته وجهده وإبداعاته جزء من النشاط الذي يحقق ت ......





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