2021/12/20 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، استهداف أوكار تنظيم “داعش” بضربة جوية شرقي البلاد.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات من وكالة الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار “داعش” شرقي البلاد المركز الخبري الوطني.

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