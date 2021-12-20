2021/12/20 | 11:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أضحى إعلان أجهزة الأمن العراقية عن تفكيك شبكات المخدرات أمرا شبه يومي، وسط تحذيرات من تفاقم آفة الإدمان، وسط شباب البلاد المتأثرين بسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين تركز الحرب ضد المواد الممنوعة، على الشق الأمني، بشكل كبير، دون معالجة المسببات.ويرى مراقبون أن تفكيك هذا العدد الكبير من الشبكات يكشف الارتفاع …

ظهرت المقالة “أرقام مفزعة”..



الشباب العراقي أسير المخدرات ودعوات لتدخلات “غير روتينية” (تقرير) أولاً على النور نيوز.

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