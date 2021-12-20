تمهيدا لاتفاقات اقتصادية.. العراق وسوريا يوقعان مذكرات تفاهم

2021/12/20 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد عضو مجلس ادارة اتحاد رجال الأعمال العراقيين عبد الحسن الزيادي، الاثنين، ان الملتقى السوري– العراقي، الذي أقيم في 12 من الشهر الجاري أثمر عن نتائج طيبة تصب في صالح اقتصاد كل من العراق وسوريا في قطاعات الصناعة والتجارة وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير واقع النقل بين البلدين، وجوانب اقتصادية مهمة وحيوية أخرى.وقال …

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العراق وسوريا يوقعان مذكرات تفاهم أولاً على النور نيوز.

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