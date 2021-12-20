الدولار يسجل انخفاضا طفيفا في مكاتب الصيرفة والبورصة العراقية

2021/12/20 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاثنين.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية، (20 كانون الاول 2021)، فان سعر الدولار شهد انخفاضا طفيفا، وجاء على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,850

.....

السعر في اغلب الصيرفات

شراء 147,500

بيع 148,250

في حين سجل سعر الدولار ليوم امس الاحد:

بغداد - بورصة الكفاح

147900

....

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147,500

بيع 148,250

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اربيل - بورصة

147,975

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البصرة - بورصة

148,000

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النجف - بورصة

147,950

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الموصل - بورصة

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