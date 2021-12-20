كأس العرب.. من هو أفضل لاعب وأفضل حارس؟

2021/12/20 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، في مباراة محتدمة مساء السبت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة متكافئة شهدت فرصا خطيرة من الطرفين، سجل المنتخب الجزائري هدفين حاسمين في الوقت الإضافي.

حصد نجوم المنتخب الجزائري غالبية الجوائز الفردية، بعد نهاية بطولة كأس العرب، التي توج بلقبها منتخب “محاربي الصحراء” مساء السبت.

وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، في مباراة محتدمة مساء السبت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة متكافئة شهدت فرصا خطيرة من الطرفين، سجل المنتخب الجزائري هدفين حاسمين في الوقت الإضافي.

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