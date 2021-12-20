2021/12/20 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، ان لجنة الجزر التابعة لها رصدت كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري وقامت بإتلافها واحالة المخالفين إلى القضاء في محافظة واسط.وقال مدير بيئة واسط صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وإحالة المخالفين للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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