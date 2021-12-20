مطار دبي يعود لتشغيل 100% مع توقع 28.9 مليون مسافر بنهاية 2021

2021/12/20 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار دبي الدولي إعادة قدرته التشغيلية الكاملة بنسبة 100% وذلك مع توقع وصول عدد المسافرين لـ28.9 مليون مسافر حتى نهاية العام الجاري 2021.

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