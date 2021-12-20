الأمن الوطني يلقي القبض على اربعة ارهابيين في غربي نينوى

2021/12/20 | 11:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بعملهم فيما يسمى ولاية الجزيرة وضمن دواوين (الجند والغنائم والحسبة).

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