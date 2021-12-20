النفط تصدر توضيحاً يتعلق بحصة معامل الطابوق الوقودية

2021/12/20 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت وزارة النفط، الإثنين، توضيحاً بشأن تجهيز معامل الطابوق بالحصة الوقودية، فيما أكدت أنها مستعدة للتجهيز.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تؤكد وزارة النفط التزامها بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الأسود وبالسعر المدعوم الذي يمثل ١٥ ٪ من سعر النشرة العالمية".

وأضافت أنها "تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق بتزويدها بكمية الوقود عند توقف المعامل لأغراض الصيانة".

ويشكو أصحاب معامل الطابوق في العاصمة بغداد، من زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أعمالهم، ويهدد فرص العمل التي توفرها تلك المعامل.

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