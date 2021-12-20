2021/12/20 | 11:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wckztgdou5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برأيكم.. هل السعادة وراثة تنتقل من الآباء أم مسألة حظ ؟مشاركة من راديو هوا دجلة مع اية خليفة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برأيكم.. هل السعادة وراثة تنتقل من الآباء أم مسألة حظ ؟مشاركة من راديو هوا دجلة مع اية خليفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).