الإعلام الأمني تكشف نتائج الضربات الجوية في ديالى

2021/12/20 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، نتائج الغارات الجوية على أوكار الارهابيين في ناحية السعدية بديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “الضربة الجوية نفذها طيران القوة الجوية بواسطة […]

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