الحشد الشعبي يعتقل تاجر مخدرات في الفلوجة

2021/12/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات في الفلوجة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " قوة من المقر المسيطر الأول في اللواء الأول واستخبارات المقر المسيطر الأول في حشد محافظة الانبار، اعتقلت تاجر مخدرات في الفلوجة".

واضافت انه "تمت عملية الاعتقال بناء على معلومات استخباراتية ومن خلال المتابعة والرصد قبل تنفيذ الواجب الذي نجح، وتم تسليم المتهم الى الجهة القضائية المختصة".

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