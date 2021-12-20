تجمعوا امام بنايتها ... امانة بغداد لم تصرف مستحقات شريحتين منذ 7 سنوات (صورة)

2021/12/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تجمع عدد من المقاولين وعمال الاجور يومية، اليوم الاثنين، امام مبنى امانة بغداد وسط العاصمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان المقاولون وأصحاب الأجور اليومية طالبوا بصرف رواتبهم لـ 7 سنوات.

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