اطلاق قسم (فتية الصدر) لمشروع البنيان المرصوص

2021/12/20 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن القسم الاداري لمشروع البنيان المرصوص التابع للتيار الصدري اطلاق قسم (فتية الصدر) لينضم الى المشروع الذي أطلقه الصدر قبل عدة أشهر ليكون خاصاً بأتباعه.وأشار القسم الاداري للمشروع ان " قسم فتية الصدر، يندرج تحت مسماه(كشافة القائم ، فريق القيادة الشبابي ، براعم البنيان المرصوص) وستكون لهذا القسم افرع في جميع المحافظات./انتهىى.

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