الشرطة المجتمعية تحبط محاولتي ابتزاز وتعيد مبلغ ١٠٠٠ دولار لاحدى الضحايا

2021/12/20 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ،بعمليتين منفصلتين، محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لهما فتاتين في محافظتي بغداد وديالى.وذكر بيان للمجتمعية :" ان المفارز تمكنت من الوصول للمبتزين اللذين هددا ضحيتيهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهما الدنيئة، وواجهتهما بأدلة الادانة واتخذت بحقهما الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين واعادة مبلغ (١٠٠٠) دولار لاحداهما "./انتهى9

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