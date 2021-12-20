بريطانيا تعلن تسجيل وفيات بمتحور “أوميكرون”

2021/12/20 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة “تايمز”، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس […]

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