2021/12/20 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في العراق، اليوم الاثنين، عن دعمها عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية بثلاثة إجراءات، فيما أشارت الى أن المتواجدين على الحدود في بلاروسيا ليسوا عراقيين فقط.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جورجي جيكاوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنظمة قدمت الدعم الإنساني الى المهاجرين العالقين في الحدود مع بلاروسيا ليكون هناك سقف يأويهم وتقديم الأطعمة والأغطية لهم وكل شيء يخص الصحة".

وأوضح، إن" المنظمة وفرت جميع المستلزمات للذين يريدون العودة طوعاً بدون أي ضغوط ووفرنا لهم طرق النقل، وعند عودتهم نقدم لهم المساعدات لكي يندمجون في المجتمع العراقي".

وأضاف، أن "المتواجدين على الحدود في بلاروسيا ليس فقط عراقيين وانما هناك من مختلف الجنسيات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة الدولية تدعم عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية بثلاثة إجراءات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة الدولية تدعم عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية بثلاثة إجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).