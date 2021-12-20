السعودية.. السجن 15 عاما ليمني بتهمة الردة

2021/12/20 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة الردة، على ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، التي دعت المملكة إلى "التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس".

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