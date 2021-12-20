الاطار التنسيقي: لا دوافع سياسية لتأجيل قرار الاتحادية بشأن الانتخابات

2021/12/20 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجيل النظر بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية له ظروفه الموضوعية.

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