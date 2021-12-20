مصرف الراجح الاسلامي يحصل على جائزة افضل مصرف من حيث التمويل الاسلامي في العراق للعام 2021

2021/12/20 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حصل مصرف الراجح الاسلامي للاستثمار والتمويل على جائزة افضل مصرف من حيث التمويل الاسلامي في العراق للعام 2021، من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال الحفل السنوي الذي يقيمه الإتحاد في العاصمة اللبنانية بيروت، لتوزيع جوائز التميّز والإنجاز المصرفي العربي، بحضور عدد كبير من الشخصيّات المصرفيّة البارزة من مؤسسات إقليمية ودولية كبرى.وتأتي منح هذه الجائزة من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب لجهود المصرف المتميزة لما يقدمه من خدمات مصرفية لزبائنه الكرام، واستخدامه للتقنيات المصرفية الحديثة المستخدمة من قبل المصارف العالمية.

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