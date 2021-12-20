2021/12/20 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يستمر اغلاق مبنى دائرة صحة محافظة ذي قار لليوم الثاني على التوالي من قبل موظفي عقود الدائرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتفعيل تنفيذ فقرات قرار 315.وقال مصدر في الدائرة لمراسل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الثاني..



اغلاق مبنى دائرة صحة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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