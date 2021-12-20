2021/12/20 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).