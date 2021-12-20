2021/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاثنين، أحكاما بحق ثلاثة مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)"، لافتا إلى أن "المجرمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و (126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة ".

وتابع أن "الاحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم مصري الجنسية.. السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم مصري الجنسية.. السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).