التيار الصدري يحدد خيارا وحيدا لإنقاذ العراق

2021/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم - بغداد

أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أن حكومة الاغلبية هي الخيار الوحيد لإنقاذ العراق ولا تراجع عن هذا الخيار.

وقال القيادي في التيار، رياض المسعودي، لـ(بغداد اليوم) إن "التيار الصدري مصر وعازم على تشكيل حكومة الاغلبية".

وأوضح أن "هذا هو الخيار الوحيد لانقاذ العراق من كل أزماته ومشاكله التي يعاني منها منذ سنين طويلة".

وبين أن "هناك اطراف سياسية كثيرة تدعم خيار حكومة الاغلبية ولهذا هي ستكون ضمن تحالف الكتلة الأكبر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة ".

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