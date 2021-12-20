الاطار التنسيقي يكشف حقيقة وجود

2021/12/20 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الإثنين، حقيقة وجود دوافع سياسية لتأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في الاطار حسين العقابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تأجيل النظر بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية له ظروفه الموضوعية".

وأوضح أن "أي دعوى اعتيادية تستلزم وقت لحسمها من قبل المحكمة، خصوصاً ان الدعوى المتعلقة بالانتخابات امام المحكمة الاتحادية لها أهميتها لارتباطها بالنظام العام ومؤسسات الدولة".

وأكد أن "التأجيل جاء من اجل ان تقوم المحكمة بدراسة دفوعات المعترضين والأطراف الأخرى".

وأضاف العقابي أن "تأجيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، لا يرتبط بأي جوانب سياسية او لغرض الوصول الى تسوية بين الكتل السياسية المعترضة والمؤيدة لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية".

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