الداخلية : تسفير وابعاد 249 شخصا من جنسيات اجنبية لمخالفتهم قانون الاقامة

2021/12/20 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية عن تسفير وابعاد 249 شخصا من جنسيات اجنبية لمخالفتهم قانون الاقامة.وذكر بيان للوزارة :" ان ملاكات مديرية شؤون الاقامة في بغداد قامت بتسفير وابعاد (249) شخصا، من جنسيات مختلفة، خارج الاراضي العراقية، بعضهم يمتهن التسول، لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، للمدة من ( ٢٠٢١/١٢/٩ لغاية ٢٠٢١/١٢/٢٠)./انتهى9

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