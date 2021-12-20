2021/12/20 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على احد المجرمين لانتحاله صفة قاض.

وذكر بيان للقضاء الاعلى، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات الرصافة، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى".

واوضح البيان، أن "المجرم الذي انتحل صفة قاضي قام باخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه باعادة محاكمة (شقيق المشتكي) المحكوم عليه بالاعدام".

وأضاف، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 و2 لسنة 1983".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضٍ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).