2021/12/20 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى.وافاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم الذي انتحل صفة قاضي قام باخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه باعادة محاكمة (شقيق المشتكي) المحكوم عليه بالاعدام”.وأضاف المراسل أن “المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولاً / 1 و2 لسنة 1983 “.

التالي

منذ 21 دقيقة

السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

منذ ساعة واحدة

الأمن الوطني يلقي القبض على 4 إرهابيين في غرب نينوى

منذ 3 ساعات

القبض على مطلوبين أحدهما متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة واخر بالتزوير في بغداد

منذ 16 ساعة

القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد

منذ 18 ساعة

شرطة كربلاء تطيح بعصابة مخدرات

منذ 23 ساعة

النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان

منذ يوم واحد

تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

منذ يوم واحد

جنايات ديالى: الحبس الشديد لمدان يحتال على النساء ويبتزهن

منذ يوم واحد

احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في بابل

منذ يوم واحد

الاعلام الأمني: تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بواسطة صاروخين كاتيوشا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).