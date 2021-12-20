بينهم مصريين.. القضاء العراقي يصدر حكما بحق 4 مدانين

2021/12/20 | 12:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الاثنين، أحكاما بحق 3 مجرمين بالسجن لمدة 10 سنوات على كل واحد منهما عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 كانون الاول 2021)، إن "المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)"،

واضاف البيان، أن "المجرمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و (126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة".

واوضح، أن "الاحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

ومن جانب اخر، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى.

وبين، أن "المجرم الذي انتحل صفة قاضي قام باخذ مبالغ مالية من المشتكي مقابل قيامه باعادة محاكمة (شقيق المشتكي) المحكوم عليه بالاعدام"، لافتا الى أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المجرم وفقا لاحكام القرار 160/ اولا / 1 و2 لسنة 1983 ".

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